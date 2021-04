JK Labajo, may paalala sa mga humuhusga kay Baron Geisler

Isa ang mang-aawit na si JK Labajo sa handang magpatunay sa kabutihan ng kontrobersyal na aktor na si Baron Geisler.

Sa kaniyang Instagram account, bumwelta si Labajo sa mga taong mabilis umanong manghusga sa kapwa, kagaya na lamang ng nararanasan ni Geisler.

“People are too quick to judge other people without knowing anything about them,” saad nito sa caption.

Ayon sa kaniya patuloy na nahuhusgahan ng mga tao si Geisler base lamang sa nababasa nila sa internet.

“Pero seryoso ang bait ni bro Baron Geisler. People shouldn't be too quick to judge, especially by just basing it off of whatever they see on the internet,” ani Labajo.

Ipinaalala rin niya sa mga netizen ang kasabihang, “alamin muna ang buong storya bago magsampa."

Payo pa ng dating kalahok sa “The Voice Kids": “You get what you give. Be kind and you'll get kindness. Give respect and you'll earn respect. Give love and get love in return.”

Nito lamang nakaraang linggo, lumabas ang panayam ni Geisler sa host at aktres na si Toni Gonzaga kung saan naging emosyonal ang aktor nang matanong tungkol sa mga pinagsisihan sa buhay niya.

Naging emosyonal si Geisler nang ikwento kung paano hindi natupad ang pangarap niya maipakita sa kaniyang ina na nagbago na siya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC