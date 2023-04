'Batang Quiapo': Tanggol, sinayaw si Mokang sa debut

Sinayaw ni Tanggol (Coco Martin) si Mokang (Lovi Poe) sa kanyang debut sa "FPJ's Batang Quiapo" nitong Abril 12, 2023. ABS-CBN.

Matagumpay si Tanggol (Coco Martin) na makapunta sa debut ni Mokang (Lovi Poe) sa latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Miyerkoles.

Matapos mapalayas si JP (Dino Imperial) sa pagtatangkang abusuhin si Mokang, to the rescue si Tanggol para may makasayaw ito sa kanyang 18 roses.

Sa kanilang pagsasayaw, nagbati na ang magkababata at nagpasalamat si Mokang sa pagtatanggol laban kay JP.

Hindi naman naging swabe ang lahat nang dumating ang mga taga-Tondo na siningil si Edwin (Ping Medina) para mapalaya si Bochok (Crazymix).

Walang maibigay si Edwin kaya't si Tanggol na ang humarap sa mga magnanakaw, na nauwi na naman sa gulo.

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

