MANILA - Piolo Pascual has joined the list of growing celebrities who are backing the presidential bid of Vice President Leni Robredo.

A campaign ad was released in Pascual’s social media pages on Monday, where he talked to his followers about what he thinks is the real meaning of unity.

“Ang sarap pakinggan ng salitang pagkakaisa, 'no? Pero mas masarap siyang maranasan. Mahirap at mayaman, babae at lalaki, bata at matanda, lahat magkakasama. Lahat isinasantabi ang pagkakaiba para magkaroon ng ambag sa bayan,” he said.

He then cited how Filipinos responded during the beginning of the COVID-19 pandemic where many rose to the occasion voluntarily.

“Parang nung simula ng pandemya at nagkakanda-ubusan ng PPE sets para sa ating mga frontliners, mga nagkakaisang Pilipino ang nag-ambagan para mabilis na maaksyunan ang kakulangan.

“Sa punto ng buhay at kamatayan, ang pagkakaisa natin ang nagbigay ng tatag at pag-asa, kaya marami tayong nagagawa. Hindi para sa sarili, kung 'di para sa kapwa. Ganito ang itsura ng totoong unity,” he said.

Pascual also cited Robredo’s various campaign rallies where thousands showed up.

“Mga magsasakang naglalakad para makarating sa venue. Mga volunteers na gumagastos ng sariling pera para mangampanya. Mga nanay na kasama ang mga anak nila sa laban. Mga senior citizens na hindi na iniinda ang sakit, dahil ang kampanyang ito ay hindi na tungkol sa iisang pamilya o kandidato, kung 'di para sa Pilipinas na gusto nilang ipamana sa ating lahat.”

“Ang totoong pagkakaisa ay isang pangako na walang maiiwan, lahat tayo magkakasabay na humahakbang para sa pangarap na lipunan. At ang totoong pagkakaisa, ay inspirasyon at panawagan na tayong lahat ay gumawa ng kabutihan,” he said.

For the actor, that kind of unity is achievable if the country would be led by an honest leader.

“Ang sarap ng ganyang klase ng pagkakaisa! Ramdam mong malayo ang mararating nating lahat! Sure ako, totoo at malalim ang unity ng Pilipino kung tapat, mahusay, at mabuti ang namumuno. Hindi ito ‘yung pagkakaisa ng mga political dynasty para sa sarili nilang interes,” he said.

To end, Pascual reminded his followers that it is Robredo who espouses these qualities.

“Ang totoong unity ay pagkakaisa ng taumbayan. Pilipino para sa kapwa Pilipino. Iisa lang ang taong nagpakita at nakapagparamdam niyan sa atin sa loob ng napakaraming taon. Si Leni Robredo lang.”