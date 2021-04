‘Ang baboy mo sobra!’ Ivana Alawi pinakain ng cupcake na may sibuyas, bawang

Ivana Alawi kasama ang kaniyang ina at mga kapatid na sina Mona at Hash. Instagram: @ivanaalawi

MAYNILA – Nandiri ang Kapamilya actress na si Ivana Alawi nang makakain ng cupcake na may sibuyas at bawang bilang prank ng kaniyang kapatid na si Hash.

Sa video na ipinost sa kaniyang YouTube channel nitong Sabado, sinabi ni Hash na nakatanggap siya ng maraming request para i-prank ang kaniyang pamilya.

Gumawa si Hash ng cupcakes na may sangkap na bawang at sibuyas, at pekeng strawberry sauce na gawa sa ssamjang, isang maanghang na Korean sauce. Nilagyan din niya ng toyo ang soft drinks na pinainom sa pamilya.

Ipinagmalaki pa ni Ivana na unang beses niyang makakakain ng luto ng kaniyang kapatid pero nang matikman na ito’y naghinala siyang nakagamit ito ng panis na sangkap.

“Bro I think you put something panis,” sabi ni Ivana.

“Ang baboy mo sobra!” anang aktres nang tikman muli ang cupcake na sinawsaw sa ssamjang sauce.

“Alam mo tinry ko pang sabihin na okay siya,” sabi ni Ivana kay Hash matapos itong umamin sa prank.

Maliban kay Ivana, pinatikim din ni Hash ang cupcakes sa nakababatang kapatid na si Mona at sa ina.

