MAYNILA -- Nauwi sa pagpatak ng mga luha ang masayang pagdiriwang ng kaarawan ni Melai Cantiveros sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Binuksan ni Cantiveros ang pang-umagang programa ng ABS-CBN sa pagsayaw niya ng "Amakabogera."

Para sa pagdiriwang ng kanyang ika-34 kaarawan, binalikan din ni Cantiveros ang ilan sa mga hindi niya malilimutang karanasan mula ng siya ay bata hanggang sa pagsabak niya sa mundo ng showbiz.

Pero naging emosyonal ang tagpo nang magbahagi Cantiveros tungkol sa pinagdadaanan ng kanyang pamilya dahil sa amang si Dionisio.

"Mahirap talaga sa isang anak. Ito 'yung isa talaga sa mga kinakatakutan natin na mangyari sa buhay natin 'yung mga magulang natin, hindi ba? Pero masakit mang kuwanin (isipin) ire-ready mo ang sarili mo kasi ipinahiram din sa iyo ni Lord. So dahan-dahanin mong ia-accept. Sa pamilya namin ako talaga 'yung strong-strong. So laban lang, kasi the more na ipi-feel mo ang sakit mo, the more na dadami siya. Kaya kami sa pamilya, ako pa-strong-strong. Ayaw kong umiyak dito kasi nga makita niya na umiiyak ako, mai-stress na naman siya, kaya ayaw kong umiyak. Puwedeng pa-cut na lang ito. Isa 'yon sa mga reason," ani Cantiveros na hindi na nagbigay ng iba pang detalye sa karamdaman ng ama.

"Ako magpaka-honest ako sa nararamdaman ko. Bilang anak ng papa ko, anak din ng Diyos, alam naman natin na talagang lahat ng mga mahal natin sa buhay ay hinihiram talaga natin. So ngayon i-enjoy namin ang family time namin kasama ang aming papa sa pag-uwi namin," ani Cantiveros na nagpasalamat sa "Magandang Buhay" at "Pinoy Big Brother" na pinayagan siyang umuwi ng General Santos City para makasama ang ama.

"Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Magdarasal ako para sa papa ko," dagdag niya.



Samantala, matapos ang iyakan, napalitan muli ng saya ang pagdiriwang ng kaarawan ni Cantiveros sa sorpresang pagbisita ni Ruffa Gutierrez.

Naging malapit ang dalawa nang maging hurado sila sa "Reina ng Tahanan" ng "It's Showtime" kasama si Janice de Belen.

"Ang wish ko kay momshie Melai ay ipagpatuloy mo ang success mo. Sana lalong maging successful ang career mo. More babies, never change in spite of your success and more projects," ani Gutierrez.

Nagpaabot din ng kanilang mensahe sa pamamagitan ng video message ang mga kaibigan ni Cantiveros na sina Robi Domingo, Francine Diaz, Enchong Dee, Judy Ann Santos at direk Lauren Dyogi.

Nakatanggap din ng video message si Cantiveros mula sa kanyang mga anak at maging sa kanyang mga magulang.

Ibinahagi rin nina Jolina Magdangal at Regine Velasquez, co-hosts ni Cantiveros sa "Magandang Buhay," ang kanilang mensahe para sa espesyal na araw ng "Pinoy Big Brother: Double Up" big winner.

