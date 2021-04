John Lloyd Cruz, nabiktima ng prank call ni Maja Salvador

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Nabiktima ng prank call ang aktor na si John Lloyd Cruz nang tawagan siya ng kaibigang si Maja Salvador para tanungin kung makakadalo ba ito sa kasal nila ng nobyong si Rambo Nuñez.

"Tay. Hello. Kailan ang balik mo ng Manila?" tanong ni Maja kay John Lloyd.

"Ah 'di ko po alam, bakit?" ani John Lloyd.

“Mga March 28 kaya nandito ka na?” hirit ni Maja sa aktor na ang tugon ay: "Siguro naman oo. Bakit?”

'“Wag ka muna maingay. Hindi ka naman madaldal. Attend ka naman sa civil wedding namin ni Bo," ani Maja.

"Okay. Oo ba," sagot naman ni John Lloyd.

"Nandoon ka ha. Sasabiihn ko sa iyo kung anong oras," ani Maja.

"O sige 28. Hindi, teka lang kasi mag-o-oo na naman ako tapos 'di ko pa alam," ani John Lloyd.

"Dapat nandoon ka grabe ka sa akin, ninong ka nga eh, ninong," pangungulit ni Maja.

"Sige, sige oo. Kung wala man ako, uuwi ako," ani John Lloyd Cruz.

Nang tanungin ni Maja ang aktor kung handa na ba ito para sa kanya, tugon ni John Lloyd "Matanda ka na."

Nang ipaalam naman ni Maja na isang prank lang ang kanyang ginawang pagtawag, ani John Lloyd Cruz: "Ah ganun ang corny naman ng reaction ko."

Matatandaang nagkasama sina John Lloyd at Maja sa sikat na pelikulang "One More Chance" na inilabas noong 2007. Kapareha ni John Lloyd sa hindi malilimutang pelikula ang aktres na si Bea Alonzo.

Maliban kay John Lloyd, ilan pang mga celebrity ang na-prank call ni Maja. Ilan dito ay tinanong niya kung maari siyang pautangin dahil sa nakahiram siya ng pera at kakailanganin niyang magbayad kay Rambo dahil sa may pinagdadaanan sila ng nobyo matapos niyang tanggihan ang proposal nito.

Ilan sa mga biktima ng prank call ni Maja ay sina Rayver Cruz, Kakai Bautista, Thou Reyes, Jake Ejercito, Aiko Melendez, Alex Gonzaga, Enchong Dee at Joshua Garcia.

Samantala, agad namang nahulaan ni Aiko Melendez na isang prank lang ang pagtawag sa kanya ni Maja. Nakasama ni Maja si Aiko sa serye noon ng ABS-CBN na "Wildflower."

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC