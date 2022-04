Photo from Trina Candaza's Instagram account.

MAYNILA — Inamin ni Carlo Aquino na hiwalay na sila ng kanyang nobya na si Trina Candaza.

"No na. Nag-separate na kami this year lang," inilahad ni Aquino sa panayam ng ABS-CBN News.

Hindi na idinetalye ni Aquino ang dahilan ng hiwalayan, pero sinabi niya na civil pa rin sila ni Candaza at nagkakausap pa rin tungkol sa kanilang anak na si Enola Mithi.

"Nag-uusap kami every once in a while nahihiram ko si Mithi pero s'yempre dahil nga pandemic pa rin, 'yung safety muna niya 'pagka may trabaho ako nag-aantay ako ng ilang days," ani Aquino.

Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, siniguro ni Aquino kay Mithi ang kanyang 'pagmamahal na pang-habang buhay.'

Kamakailan, nabalot ng espekulasyon kung naghiwalay na ba si Aquino at at Candaza. Nitong Enero, nag-post si Candaza tungkol sa "self-worth."

Lumipat din si Candaza ng bahay, kasama ang kanilang anak na si Enola Mithi.

—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News

