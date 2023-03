Gardo Versoza recovering after undergoing angioplasty

MANILA -- Actor Gardo Versoza is in recovery after he underwent an angioplasty procedure last March 28.

In an interview with ABS-CBN News on Thursday, Versoza's wife Ivy Vicencio confirmed that veteran screen actor had a heart attack.

"Unusual 'yung signs kaya hindi namin alam na heart attack. Kasi ang masakit sa kanya 'yung likod, back pain at batok at ulo. So hindi talaga namin iniisip na inaatake na siya. After niyang sumakit ulo, nagsuka siya ng dalawang beses. After niya magsuka nagla-lock na 'yung jaw niya, so 'yun 8 p.m. (dinala ko na siya sa ospital)," Vicencio shared.



" After nun nakita sa ECG confirmed na heart attack nga siya. 'Yung isang ugat ginawa ay angioplasty. 'Yung ginawa nila ay kritikal na kumbaga kung nahuli kami ng oras pwedeng nawala na siya. Kaya mabilis ang pangyayari sa hospital na talagang wala silang sinayang na oras," she added.

According to Vicencio, her husband will undergo another procedure after two to three months.

"Yung isang ugat ay gagawin pa rin po after two to three months kasi hindi pwedeng pagsabayan dahil ganoon ka-kritikal ang lagay niya, na kapag pinagsabay ay hindi kakayanin ng katawan niya," she said.

Vicencio said the actor is still in the intensive care unit but is now in stable condition.



"Kailangan ng close monitoring kaya nasa ICU. ...Recovering na rin. Hinahabaol lang ng konti 'yung salita, ang steps niya ay baby steps lang ganyan. Nag-start na rin siyang mag-cardiac rehab," she added.

"Kasi healthy siya, active siya. Pero 'yun pala, awareness na rin sa mga tao na hindi ibig sabihin eh active eh healthy na sa tingin mo, si Gardo naging extreme naman ang workout at biking niya kaya ang heart niya naman ang tinira. Kasi extreme lagi. So dapat talaga in moderation," Vicencio added.

In the interview, Vicencio expressed her gratitude to all the fans of the actor.

"Salamat sa lahat, sa mga nag-offer ng prayer, 'yan 'di mababayaran. Galing sa puso namin ni Gardo, maraming-maraming salamat," she said.

She also thanked the actor's "Unbreak My Heart" family the support and for the understanding. Versoza is one of the stars of the upcoming series.

In his latest post on Instagram, Versoza thanked God, doctors and his wife for everything.

