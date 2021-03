Big Winner ng ‘PBB Connect’ kikilalanin na sa Linggo

Sino kina Liofer, Jie-Ann, Kobie at Andrea ang hihiranging Big Winner ng PBB Connect? Photo: ABS-CBN Entertainment

Matapos ang higit 3 buwang pananatili sa loob ng Bahay ni Kuya, makikilala na sa Linggo, Marso 14, ang susunod na Big Winner ng reality show na “Pinoy Big Brother Connect.”

Sa halos 180,000 na nag-audition para makapasok sa pamosong bahay sa telebisyon, 18 lamang ang napiling tumuloy. At sa pagtatapos ng kompetisyon, 4 na housemates na lamang ang natitira sa loob ng bahay na maglalaban sa Big Night.

Isa kina Liofer Pinatacan, Jie-Ann Armero, Kobie Brown, at Andrea Abaya ang hihiranging ika-16 na big winner ng PBB.

Si Liofer na binansagang “Dong Diskarte ng Zamboanga del Sur” ay tumatak dahil sa diskarte nito sa bawat task sa kaniyang pananatili sa Bahay ni Kuya at ang kaniyang pagiging responsable sa mga gawing bahay.

Pinanindigan naman ni Jie-Ann ang tawag sa kaniyang “Kwelang Fangirl ng Sarangani” dahil sa kaniyang abilidad na makisalamuha sa mga nakasamang housemates.

Positibong pananaw at determinasyon naman ang binaon ni Kobie, ang “Charming Striker ng Parañaque,” sa kompetisyon na isa sa mga dahilan ng pagkakaluklok sa kaniya sa Big 4.

Habang pinatunayan naman ni Andrea na kilala bilang “Cheerdance Sweetheart ng Parañaque” na sapat ang kaniyang kumpiyansa upang mapagtagumpayan ang mga hamon ni Kuya.

Pangungunahan nina Toni Gonzaga, Bianca Gonzales, Robi Domingo, Enchong Dee, Richard Juan, at mga dating Big Winners na sina Melai Cantiveros, Kim Chiu, at Maymay Entrata ang unang virtual Big Night sa kasaysayan ng kompetisyon.

Kasama rin sa sasalubong sa bagong Big Winner ang mga dating housemate ni Kuya na sina Edward Barber, Heaven Peralejo, Jem Macatuno, Maris Racal, Ryan Bang, Vivoree Esclito, at Zeus Collins.

Magtatanghal din sa Big Night ang cast ng teleseryeng “Bagong Umaga” at mga PBB love teams KaoRhys (Kaori Oinuma at Rhys Miguel) at KarJon (Karina Bautista at Aljon Mendoza).

Aabangan din ng mga manonood ang performance ng rising P-pop group na BGYO na minsan ding naging parte ng PBB Connect.

Mapapanood ang inaabangang Big Night sa A2Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Kumu, iWant TFC at sa TV5.

