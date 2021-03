Big Brother, nagbigay ng mensahe sa 'PBB' Big 4

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Pagkatapos ng ilang linggo sa loob ng sikat na bahay ni Kuya, kinilala na ang final Big 4 ng "Pinoy Big Brother: Connect."

Sina Andrea Abaya, Kobie Brown, Liofer Pinatacan at Jie-Ann Armero ang nagtagumpay sa iba't ibang hamon ni Kuya para depensahan ang kanilang slot para mapabilang sa apat na karapat-dapat.

Matapos na makumpleto ang Big 4, isang mensahe naman ang ibinigay sa kanila ni Big Brother.

"Sa mga nagdaang linggo, mahalaga ang mga katangian ng tiwala sa sarili, pakikisama, diskarte at tatag para manirahan sa aking bahay. At sa dulo, apat ang pinakanaging konektado sa mga katangiang ito. Andrea, Kobie, Liofer at Jie-Ann, nagtagumpay kayo na ipagtanggol ang inyong mga puwesto. Bagamat, hindi pa nagtatapos ang mga hamon sa inyo, alam ko na ipapakita niyo pa rin sa lahat kung bakit kayo ang apat na karapat-dapat," ani Big Brother.

"I am proud of you. Congratulations sa aking final Big 4," dagdag ni Kuya.

Nasa mga manonood na ngayon ang kapangyarihan para sa kikilalaning big winner sa pamamagitan ng pagboto.

Magaganap ang "Pinoy Big Brother Connect @ The Big Night" ngayong Linggo, Marso 14.

Mapapanood ang huling linggo ng "PBB: Connect" at ang inaabangang Big Night sa A2Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Kumu, iWant TFC at sa TV5.