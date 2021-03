Paano naging magkatambal sa ‘Love or Money’ sina Angelica, Coco?

Sina Coco Martin at Angelica Panganiban ang bida sa romantic comedy film na ‘Love or Money,’ na ipapalabas simula Marso 12, 2021. Screengrab mula sa trailer ng ‘Love or Money’

MAYNILA – Ang pelikulang “Love or Money” ang unang pagtatambal ng mga bigating artistang sina Coco Martin at Angelica Panganiban. Pero paano nga ba sila napili bilang mga bida sa proyekto?

Ayon sa writer ng “Love or Money” na si Crystal San Miguel, si Martin—na kilala bilang bida ng seryeng “Ang Probinsyano”—ang unang napili para sa pelikula.

“Nag-start siya dahil ang tagal na rin hindi gumagawa ni Coco under Star Cinema, so it’s time talaga na gumawa ng pelikula. Initially, nanggaling talaga ‘yong idea kay Inang (Olivia Lamasan) na what if nga ilagay nga sa lightness and romance kasi parang ‘yon ang matagal na niyang hindi ginagawa din under Star Cinema,” ani San Miguel sa ulat ng entertainment news site na Push.

Sa pagkakaalam umano ni San Miguel ay mismong si Martin ang pumili kay Panganiban, na ngayo’y napapanood sa primetime series na “Walang Hanggang Paalam,” bilang co-star.

“Si kuya Coco rin ang nag-suggest na what if with Angelica Panganiban, ganyan. Tapos tinignan namin ‘yong possibilities ng ano’ng klaseng kuwento kasi nga ‘pag ganoon, lalabas ‘yong lightness and romance and comedy,” aniya.

Sina Martin at Panganiban na umano ang nasa isip ni San Miguel na gaganap sa mga bidang karakter ng pelikula habang sinusulat ang script nito.

Nagpapasalamat din siya sa pagiging “collaborative” ng dalawang artista habang shinu-shoot ang pelikula.

“Yung collaboration nandoon kaya very madali din siya i-develop at isulat kasi until the very end na shinu-shoot, nag-iinput pa rin sila ng mga punchlines at linya nila,” kuwento niya.

Mapapalabas ang “Love or Money” sa darating na Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

