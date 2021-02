Love or money: Ano ang mas matimbang para kay Angelica Panganiban?

Mula sa Instagram account ni Angelica Panganiban.

Sa nalalapit na paglabas ng pelikula nila ni Coco Martin, mismong si Angelica Panganiban ang sumagot sa pinakamalaking katanungan ng kanilang palabas na “Love or Money.”

Ano nga ba ang mas matimbang, true love o pera?

“Ako, ever since, love.”

Ito ang mabilis na tugon ng 34-anyos na aktres nang tanungin nitong Sabado sa digital conference ng pelikula na pinamagatang “bLOVE con.”

Aniya, mas mailap mahanap ang pag-ibig sa pera, lalo pa’t mas maraming paraan para magkapera.

“Tama naman ’yung sinasabi ng pelikula parang kung masipag ka pwede mo kitain ’yung pera. ’Yung love kahit ano’ng sipag mo wala e, di talaga,” pahayag ng aktres na nasa isang masayang relasyon ngayon.

“Feeling ko kasi ’yung pera pwede ka mangutang, pwede kang magsipag. Pero ’yung love, pinagdadasal mo talaga siya.”

Sinang-ayunan din ito ng direktor ng pelikula na si Mae Cruz-Alviar, na siya ring nasa likod ng pumatok na “Four Sisters Before the Wedding.”

Ayon sa kay Cruz-Alviar, maging siya kinailangang magdasal maigi upang mapagkalooban ng kasama sa buhay.

“Kaya nga inabot ako ng 41 bago ikasal. Kasi pray, pray, pray talaga for true love. Talagang sa true love tayo,” ani Cruz-Alviar.

Nang hingan ng payo para sa mga taong nahihirapan pumili sa dalawa, ang tanging naging sagot ni Panganiban ay magpakatotoo sa sarili.

Paliwanag niya, magkakaiba nang pinanggagalingan ang mga tao gayundin ang maaaring makapagpasaya sa kanila.

“Di mo pwede husgahan ’yung mga taong pipiliin ’yung money kung doon sila magiging masaya o may mga taong sumuko na talaga sa love. Parang, ‘Wala akong swerte d’yan so sarili ko na lang aatupagin ko. Magsisipag ako. Magpapakayaman ako tapos ihu-who-you ko lahat ng lalaki,” saad ng bida sa teleseryeng “Huwag Kang Mangamba.”

“Iba-iba kasi talaga tayo ng mga pinagdaanan sa buhay. parang wala ako mabibigay na advice kundi magpakatotoo ka lang sa sarili mo kung saan ka magiging masaya then go.”

Pero para sa mga handang sumugal sa pagmamahal, ito ang paalala ni Panganiban.

“Kung gusto mo talaga hanapin ’yung love, good luck. Parehas siyang mahirap. Sana nga pwede mo makuha yung both . . . Napakaswerte mo sa buhay pagka nakuha mo ’yung dalawang ’yun,” sambit nito.

Mapapalabas ang “Love or Money” sa darating na Marso 12 sa KTX.ph, iWant TFC, at Sky PPV. Iikot ang kuwento sa karakter nina Panganiban at Martin na masusubok ang relasyon dahil sa ambisyon.

Magtatagpo muli ang kanilang landas sa Dubai kung saan nagtatrabaho bilang service crew si Leon (Martin) at nakahanap naman ng “sugar daddy” si Angel (Panganiban).

