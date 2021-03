Matapos amining masaya kay Julia Barretto, Gerald Anderson nais na magkapamilya?

Tinuldukan na ng aktor na si Gerald Anderson ang usapin tungkol sa ugnayan nila ng batang aktres na si Julia Barretto nang amining ito ang nagpapasaya sa kaniyang puso ngayon.

Kasabay ng pag-ere ng kaniyang panayam kay “King of Talk” Boy Abunda, dumalo rin aktor sa isang press launch ng isang vitamin brand nitong Biyernes kung saan natanong ito kung nasa plano na rin ba niyang bumuo ng sariling pamilya.

Bagamat hindi pinangalanan si Barretto, ibinahagi ng aktor na nais na nitong magkapamilya ngunit hindi pa umano ito ang tamang panahon lalo pa’t marami aniya siyang natutunan dahil sa pandemya.

“Gusto ko na magka-pamilya. Is it the right time? I don’t think so. I think marami pa akong kailangan matutunan. Ang dami kong natutunan during the pandemic, mga lessons na tinuro sa ating lahat. So I’m just taking my time and we’ll see. Malalaman n’yo rin ’yan,” saad ni Anderson base sa ulat ng Push.

Dagdag pa ng 31-anyos na aktor, kailangan umanong paghandaan ang ganoong desisyon sa buhay lalo na ang finances kaya naman hindi ito nagmamadaling bumuo ng pamilya.

“Siyempre naman. Du’n din ’yung punta natin and that’s also been kumbaga extra motivation rin sa akin. Lalo na during the pandemic na parang ang daming puwedeng mangyari. Di ba hindi naman natin na-expect ito. So kailangan solid tayo. Kailangan OK ’yung mga finances natin, OK ’yung sitwasyon natin sa buhay,” tugon ng artista.

Sa naging panayam kay Abunda, kinumpirma ni Anderson ang namamagitan sa kanila ni Barretto na una nang naging usap-usapan matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila ni Bea Alonzo.

Itinanggi noon ng dalawa na may namamagitan sa kanila ngunit hindi namatay ang isyu sa pagkaka-ugnay nila sa isa’t isa lalo na sa social media.

Sinabi rin ng bibida sa seryeng "Init sa Magdamag" na tinanggap na nitong may ilang mga tao na hindi siya magugustuhan anuman ang kaniyang sabihin.

Naging kontrobersyal ang aktor noong 2019 nang akusahan na "na-ghost" umano nito si Alonzo habang third party si Barretto.

