Paco Arespacochaga, naging kargador, kahero sa Amerika

MAYNILA -- Ibinahagi ni Paco Arespacochaga ang mga pinagdaanang hamon noon sa Amerika nang iwan niya ang karera sa bansa

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, iginiit ni Arespacochaga na wala siyang balak iwan noon ang karera sa Pilipinas.

Kuwento ng musikero, naipaalam niya na noon na magiging bahagi siya ng isang recording label sa Estados Unidos. Pero pagdating sa Amerika nagkaroon ito ng problema dahilan para hindi matuloy ang inaasahang trabaho roon.

"Pupunta na ako sa States para mag-work dito sa international record label. Pagdating ko roon nag-sign na ako ng form, ipinatawag ako ng HR kasi sabi nila, 'We need your US social security number.' Sabi ko, 'I only have my Filipino social security SSS.' 'Are you a citizen or gree ncard holder?' Sabi ko 'No, I am a tourist.' Nakita ko na 'yung mukha nag-iba. In other words, hindi ako natanggap, hindi ako eligible to work. Pero na-announce ko na sa Pilipinas na successful ako, ayaw ko bumalik. So diniretso ko na, wala sa intensiyon ko na iwanan ang career para gawin 'yung ginawa ko sa Amerika," pauna ni Arespacochaga.

Sa pananatili sa Amerika, dumaan si Arespacochaga sa hamon at ilang hindi makakalimutang karanasan.

"Naging kargador ako roon kasi hindi ako natanggap sa label. Ang ginawa ko ayaw ko umuwi, so nagtrabaho ako as kargador for a beauty warehouse. Tapos noon nagtrabaho ako sa electronic store. Sa electronic store naging kahero ako roon. Sa beauty warehouse hindi ko makakalimutan 'yun jetlag ako umiiyak ako dahil sabi ng manager ko, 'dati napapanood kita sa TV ngayon tauhan kita.' So kailangan kong kainin ang pride na 'yon, nilamon ko 'yung pride na 'yon talaga," ani Arespacochaga.

"Doon sa electronic store naman, six hours kahero, one hour taga-collect ka ng push carts, isang oras taga-linis ka ng bathroom at taga-balik ng product. Habang naglilinis ako ng bathroom, may mga Pinoy nakita 'yung name tag ko. Sabi, 'oh si Paco Arespacochaga pala ito' sabay umihi sa sahig. 'O pre linisin mo ito kung hindi ire-report ka.' Totoo 'yon. I mean don't get me wrong, it's not all Pinoys but there are rotten apples everywhere and to think na while that was happening I was newly remarried so mayroon akong domestic challenges tapos mayroon akong personal career challenges, so puro challenges lahat 'yon," ani Arespacochaga.

Sa programa, naging bukas din si Arespacochaga sa kanyang kuwento bilang isang ama.

Lima na ang anak ni Arespacochaga kung saan isa rito ay si Heaven, anak nila ng mang-aawit na si Geneva Cruz.

Matatandaang si Arespacochaga ay kilala bilang drummer ng grupong Introvoys na nagpasikat sa mga awiting "Kailanman," "Line To Heaven" at "Di Na Ako Aasa Pang Muli."

