3 adult housemates, nakatakdang mapatalsik sa 'PBB'

MAYNILA -- Tatlo sa limang nominadong "Pinoy Big Brother: Kumunity" adult housemates ang nakatakdang lumabas sa Bahay ni Kuya.

Sa video na inilabas ng "PBB" nittong Miyerkoles, ipinaalam na ni Kuya sa mga nominado ang bilang ng mga lalabas sa kanyang bahay.

Watch more on iWantTFC

"Ang tatlong ekis na inyong nakita ay may kinalaman sa inyong kapalaran bilang mga nominado. Dahil sa pagtatapos ng linggo ay tatlo ang lalabas ng bahay ko. Hindi ito maaring malaman ng iba niyong kasama," ani Kuya sa mga nominadong sina Gin Regidor, Zach Guerrero Isabel Laohoo, Kathleen Agir, at Roque Coting.

Matapos ang anunsiyo ni Kuya, nagbigay naman ng saloobin ang mga nominado.

"Grabe tatlo, 3 out of 5," ani Guerrero.

"Basta laban lang, don't give up. Like what Zach's said, we are here na, your purpose is to be the big winner, hindi ba?" dagdag naman ni Laohoo.

Matatandaang lima ang napasama sa listahan ng mga nominado nang hindi sila palarin na magwagi sa "ligtask challenges."

Mapapanood ang “PBB” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.