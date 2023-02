Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA -- Naging emosyonal si Vilma Santos nang magbalik-tanaw sa pagkatalo ng asawang si Ralph Recto sa pulitika.

Sa kanyang pagdiriwang ng 60th anniversary sa showbiz, inamin ni Santos na mahirap para sa kanya na makitang natalo ang asawa sa pagka-senador noong 2007.

Watch more News on iWantTFC

"He was my mentor and when he lost ta's ako mina-mob, nababalewala 'yung asawa ko. Instead of being happy, I felt bad. But the good thing, God is so good kasi 'yung sumunod na election, he won again because he deserves it," ani Santos.

"Talagang dapat lang dahil alam ko 'yung sincerity ni Ralph to serve the people at 'yung intelligence niya sayang 'pag hindi nagamit dahil sa kanyang magagandang plano para sa mga Pilipino," dagdag pa niya.

Sa kabila nito, ramdam naman ni Santos ang saya sa paglilingkod sa publiko sa larangan ng pulitika.

"As a public servant, when I became a mayor, nag-aral. Doon ko lamang nalaman 'yung fulfillment na nagtatrabaho ako, direkta sa tao, nakakatulong ako, nagpapasalamat sa iyo, walang camera, reality," aniya.

"Doon ko naramdaman 'yung fulfillment of being a public servant na meron po pala akong kayang gawin. Imagine, nakakatulong ako, nakapagpagawa ako ng school and everything, lahat, kalye, everything. Hindi ko pera 'yun, buwis ng tao 'yun. 'Yun ang sinasabi ko sa kanila. Mabuting malinaw ang usapan natin. We will work. Partners tayo, partnership."

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC