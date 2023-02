MAYNILA -- Hindi napigilan ni Jolina Magdangal ang lumuha nang maalaala ang kuwento ng isa sa mga hamon na pinagdaanan niya bilang ina't asawa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes para sa selebrasyon ng Araw ng mga Puso kung saan isa sa mga bisita ang mister nitong si Mark Escueta, ibinahagi ni Magdangal na tulad ng ibang magkarelasyon, hindi nila pinapatagal ng mister ang mga hindi pagkakaunawaan.

Hindi rin aniya nila ibinabalik pa ang mga dating isyu o napagtalunan.

"Kailangan pag-usapan agad. At saka isang natutunan ko kay Mark nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang kami, kapag napag-awayan na natin ito o napag-usapan na natin ito, 'wag mo nang ibabalik kasi aayusin ko na. So nag-stick talaga ako roon na kapag napag-usapan namin, selos man 'yan o ano hindi ko na 'yan ilalabas ulit, kasi napag-usapan na. So nagtiwala ako sa kanya roon at ganun naman ang nangyari," kuwento ni Magdangal.

Naging emosyonal naman si Magdangal nang maibahagi ang kailan lang ay pinagdaanang hamon.

"Ito lately, medyo na test din kami, na-challenge din kami dahil wala kaming helper. More than a year, wala kaming helper, homeschool si Pele, si Vika, kami ang teacher. Parang ang daming ginagawa, na-overwhelm ako. Basta nahirapan talaga ako. Tapos sinabi ko sa kanya 'pakiramdam ko hindi mo ako naa-appreciate' may mga ganoon na ako. May sinabi siya roon na akala ko hindi ko matatanggap. Kasi ayaw ko sasabihan talaga ako ng 'hindi mo kaya.' Pero kung paano niya sinabi na-realize ko na 'oo nga ayaw ko na ng pride.' Sabi niya 'akala mo kasi kaya mo, pero hindi mo kaya at okay lang 'yon.' Ay naiyak na ako," ani Magdangal na hindi na napigil ang maiyak.

Pinatotohanan naman ni Escueta ang kakayahan ng misis na gawin ang lahat sa abot ng makakaya nito.

"Totoo naman hanggang kaya niyang gawin ay gagawin niya talaga. Ako naman minsan, hindi ako magaling mag-explain, so minsan ang dating medyo siguro seryoso masyado o kulang sa lambing. Pero I think work in progress 'yon sa lahat ng couple, 'yung communication," ani Escueta.



Sa huli, ibinahagi ni Magdangal na natutunan niya sa relasyon na okay lang na hindi niya makayanan ang isang bagay dahil maari siyang tulungan ng kanyang kabiyak.

"Sabi ko kasi 'gusto ko makita nila nakaya ko lahat para kapag wala ako mami-miss nila ako.' O kaya 'ay ang galing ni mama, super mama' o 'ang galing ng asawa ko super asawa', pero hindi pala ganoon 'yon. Kapag hindi mo kaya, okay lang 'yon kasi pwede naman niya akong tulungan. Mula noon mas naging magaan lahat, mas nagtulungan kami, naglalaba na rin siya, nagtutupi na rin siya yung ganoon," ani Magdangal.

Nakatakdang ipagdiwang nina Magdangal at Escueta ang kanilang ika-12 anibersaryo bilang mag-asawa sa Nobyembre.

Matatandaang dalawang beses ikinasal sina Magdangal at Escueta sa noong 2011. Isang kasal sa simbahan noong Nobyembre 19 at isang garden wedding noong Nobyembre 21, 2011 ang naganap.

