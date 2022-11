MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Jolina Magdangal ang kanyang kaarawan sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Back to the '90s ang tema ng kaarawan para kay Magdangal na kinilala hindi lamang sa kanyang iconic fashion style kung hindi sa kanyang pagiging aktres at mang-aawit.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, nagtungo sa studio ang mister ni Magdangal na si Mark Escueta at kanilang panganay na si Pele.

"Happy birthday Mama! Me and Vika love you very much," ani Pele.

"Unang-una sobra ako at kami thankful, kung gaano siya ka-dedicated sa work alam ko lahat 'yon ay dahil sa amin at para sa amin, so thank you," ani Escueta na hiling na muling mag-concert si Magdangal.

"Parang 'di ko na maalala, medyo matagal na talaga," dagdag ni Escueta.

Sa programa, sorpresa rin ang pagdating ni Pops Fernandez na isa sa mga nakasama ni Magdangal sa "ASAP" noon.



"One thing I can say hindi siya nabago. Jolina is Jolina," ani Fernandez na inilarawan si Magdangal na isang iconic trendsetter.

Ayon kay Magdangal, marami siyang mga natutunan mula kay Fernandez, ang tinaguriang Concert Queen.

"Nakita ko rin 'yung pagiging professional, sa kanila ako natuto. Kapag perform, perform talaga. Performance level, go kahit ano pa ang nararamdaman mo. Kahit ano pa 'yung lugar. Kapag work, work," ani Magdangal.

Bumisita rin sa "Magandang Buhay" sina Rica Peralejo at Roselle Nava para sa kaarawan ni Magdangal. Nagsimula ang samahan nina Peralejo, Nava at Magdangal sa "Ang TV."

Kinuha na rin ni Magdangal ang pagkakataon na mailabas ang dinala niya ng ilang taon dahil sa hindi nila naging pagkakaunawaan noon nina Nava at Peralejo.

"Close talaga kaming tatlo, tapos si Icang (Peralejo) mahilig kaming magsulatan. Siyempre sa magkakaibigan may tampuhan. Sumulat siya (si Peralejo), kasi mommy-mommy niya si Roselle. 'Nagtatampo ako kay mommy, mommy ganyan-ganyan.' Tapos itinago ko ngayon 'yung sulat, tapos nakita ni Roselle, kinonfront si Rica eh hindi ko naman ipinakita ang sulat, nabasa niya lang dahil nandoon sa makeup kit ko. Tapos nagtampo na sa akin si Rica na parang 'pinagkatiwalaan kita tapos sinabi mo sa kanya," kuwento ni Magdangal.



Sa programa, ibinahagi rin nina Peralejo at Nava ang kanilang mensahe at reaksiyon sa binalikang kuwento ni Magdangal na anila'y hindi na talaga nila maalala.

"Ako nagpapasalamat ako na nagkaroon kami ng chance to reconnect ni Jolina recently. Kasi nung bata pa ako medyo dalaga na sila, ako kasi ang baby nila. Lagi kong nakikita si Jolina as parang ang sarap maging kaibigan nito but I felt so young also na mas nagkakaintindihan sila ni Roselle," ani Peralejo.

Giit ni Peralejo, walang kailangang ayusin sa kanila dahil hindi naman sila nagkagalit.

"Wala naman kasi kailangang i-patch up like never kaming nagkagalit, tumanda lang kami. That's it," ani Peralejo.

Naging emosyonal naman si Magdangal habang inaaming dinala niya ang nangyari sa kanilang tatlo noon nina Peralejo at Nava. Pero giit niya masaya siya na muling pagsasama niya at ni Peralejo. Nanatili namang isa si Nava sa matalik na kaibigan ni Magdangal.

"Ngayon na nakapag-reconnect na tayo, enjoy-in na natin ito," ani Magdangal kay Peralejo.

Masaya rin si Nava na hindi nagbabago si Magdangal na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon para sa iba.

"Sana ang wish ko sa birthday mo for the Lord to always protect you, guide you. Hindi lang ikaw pati ang family mo at always be humble pa rin, tulad ng dati," ani Nava.

Sa pamamagitan naman ng video message, nagpahatid ng kanilang mensahe para sa espesyal na araw ni Magdangal sina Antoinette Jadaone, Maricel Soriano at ang kanyang mga magulang na sina daddy Jun at mommy Paulette.

