Rica Kriemhild, Aleck Iñigo namaalam na sa ‘PBB’

Tuluyan nang nagtapos ang kampanya nina Rica Kriemhild at Aleck Iñigo sa “Pinoy Big Brother” matapos makakuha ng pinamababang boto sa ikalawang eviction night.

Nakuha ni Kriemhild na galing Italy ang pinakamababang combined votes na 4.55%. dahilan upang lumabas ng Bahay ni Kuya habang 5.02% lamang ang nakalap ni Iñigo na boto.

Naligtas naman sina Basti Macaraan at Kathleen Agir matapos makakuha ng pinamataas na boto. Nanguna si Macaraan sa botohan sa kaniyang 19.06% habang may 11.75% naman si Agir.

Natanggal man sa kompetisyon, masaya pa rin ang pamilya ni Iñigo sa nagawa ni Aleck sa PBB dahil hindi rin nila ito inasahan.

“Sobrang saya po niya. Di naman namin ine-expect ever na makakapasok sa Bahay ni Kuya. Sobrang saya po namin sa experience that was given to him,” ani Alexis Peregrino, kapatid ni Iñigo.

Nagpasalamat naman si Big Brother kay Aleck dahil sa pagbabahagi nito ng kaniyang buhay sa loob ng Bahay at pinayuhang magpatuloy sa pagpapahalaga sa pangarap.

“Ipinakita mo na hindi madali ang byahe ng buhay ngunit ito ay makulay at puno ng aral. Buong lakas mong hinarap ang bawat lubak na humamon sayo,” saad ni Big Brother.

Samantala, masaya rin ang ama ni Kriemhild na sinabing malaking kaligayahan sa kaniya na makita ang anak na tinutupad ang kaniyang pangarap.

“Para sa akin, masaya ako kasi nagsimula na ang mga pangarap na gusto niyang abutin kahit alam naming mapapalayo siya samin. Ang katuparan ng pangarap ng anak ay malaking kaligayahan para sa magulang,” saad ni Richard Reyes III, ama ni Kriemhild.

Sinundan nina Iñigo at Kriemhild sina Thamara Alexandria at Andrei King na nauna nang lumabas ng PBB.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.