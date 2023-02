The cast of 'FPJ's Batang Quiapo.' Photo from Dreamscape Entertainment

MANILA -- The stars of the upcoming teleserye "FPJ's Batang Quiapo" thanked actor-director Coco Martin for including them on the series

Irma Adlawan said she felt special when she got the call from Martin. "Thank you for making me feel very special. Of course, I've worked with Coco (Martin) for a very long time since indie days pa namin, hindi pa siya, 'the' Coco Martin, pero Coco Martin na siya dito (sa puso)."

"I've known him for quite a while ... kasi very short 'yung stint ko with 'Ang Probinsyano' medyo schedule-wise, ang mga kasama ko ay masyadong busy so na-shorten kami," she said.

"But this time around, hopefully I will be with him longer than 'Ang Probinsyano.' Thank you again and they were the first one to call that's why."

Christopher de Leon recalled saying yes right away after Martin explained his character.

"More often 'yung priority ko is 'yung project itself, my role, what is the role, what is the character. Mabilis n'yang na-explain agad sa akin, kung ano 'yung gusto niya nung tumawag siya," he said.

"He knows what he wanted. He wants me to play this role and nakuha ko kaagad and this is going to be something big."

Miles Ocampo said she has looked up to Martin since she was still a kid.

"Bata pa lang po ako, pinapanood ko na po 'yan. Sobrang grateful po and isang malaking karangalan ang maging parte ng programang ito, lalo na po 'yung pilot kung saan magsisimula 'yung show talaga and sobrang swerte ko po na sa dami-raming artista na kaedaran ko, ako po 'yung naisip nila for this role," she said.

"'Yung maisip ka at ma-consider ka for a role na ganitong kalaking proyekto napakalaking blessing na po 'yun. Na-excite po ako kasi ang tagal ko na rin pong hindi nag-drama ta's siyempre nagkaroon ng pandemic and all, ngayon lang po ako nakabalik dito. After hearing po 'yung mga comments po nila kanina after the screening, ang sarap po sa pakiramdam na may nakaka-appreciate pa pala po,"

Asked how he chose the cast, Martin said: "Inalam namin siyempre kung sino 'yung makakakaya o makakatumbas sa talento at pag-arte kaya sila talaga 'yung napili namin."

"Nakikita ko na itong taong 'to napakataas ng pagtingin niya sa trabaho niya kasi 'yun ang tinitignan niya eh hindi 'yung parang raket lang 'to. Siya, nung tinanggap niya 'yung project, alam niya na open ako kung anuman 'yung ipapagawa sa'kin. Naghahanap na siya ng maturity sa trabaho niya."

"FPJ's Batang Quiapo" will start airing on February 13, Monday – just half a year since the finale of Martin's historic “Ang Probinsyano.”

