Nagpakitang gilas ang trending love team na sina Belle Mariano at Donny Pangilinan sa paggaya sa iconic movie scene nina Sarah Geronimo at John Lloyd Cruz sa “A Very Special Love.”

Sa kanilang “Kilig Match” fundraising activity ng ABS-CBN para sa mga nasalanta ng bagyong Odette, ni-reenact nina Mariano at Pangilinan ang eksena na tumatak sa publiko mula sa pelikula nang maabot ang 3 million diamonds sa livestream.

Inulit ng “DonBelle” ang scene kung saan naiwan sa isang pantry sina Laida Magtalas (Geronimo) at Miggy Montenegro (Cruz).

Habang nagtitimpla ng kape, ipinakiusap ni Miggy kay Laida na isarado ang pinto ng pantry. Ikinabigla ito ni Laida at inakalang may balak sa kaniya ang boss. Ngunit nilinaw ni Miggy na isasara ang pinto kapag nakalabas na ito.

Madali namang nagawa ng dalawang aktor ang eksena na tila sanay na sanay na magbatuhan ng linya matapos ang matagumpay na unang season ng serye na “He’s Into Her” at kanilang pelikula na “Love Is Color Blind.”

Unang napanood ang pelikula nina Geronimo at Cruz noong 2008 na nasundan ng “You Changed My Life” ng sumunod na taon. Tumabo sa takilya ang sequel na “It Takes A Man and A Woman” ng dalawa noong 2013.

Samantala nagsimula naman nang umarangkada ang shooting ng “He’s Into Her” Season 2 na pagbibidahan muli nina Pangilinan at Mariano.

Tuloy-tuloy pa rin ang pagkalap ng tulong ABS-CBN para sa mga naging biktima ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao noong Disyembre.

For cash donations:

BANK NAME: BDO

ACCOUNT NUMBER: 0039302-14711

SWIFT CODE: BNORPHMM

BANK NAME: BPI

ACCOUNT NUMBER: 4221-0000-27

SWIFT CODE: BOPIPHMM

BANK NAME: PNB

ACCOUNT NUMBER: 1263-7000-4128

SWIFT CODE: PNBMPHMM

For international donations:

Text HELP4PH to 24365 (US only)

Visit: abscbnfoundation.org

Mail to: ABS-CBN Foundation International

432 N Canal St. #21 South Francisco CA 94080