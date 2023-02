MANILA – Angelica Panganiban shared through a vlog what her ordeal was like when she caught COVID-19.

Making a 21-minute clip documenting her six days of isolation, Panganiban shared that the first thing she did was to call their family doctor for advice on how to care for her baby daughter while infected.

“Tinawagan ko yung doctor ng anak ko asking kung ano yung pwede kong gawin para hindi ko siya mahawaan and si Gregg. Sinabihan naman niya ako na mag-pump na lang muna ako at mag-bottle feed,” she said.

Panganiban emphasized the challenges of having COVID-19, but she also stated her determination to recover quickly and be reunited with her family.

“Siyempre kakayanin naman. Kailangan naman labanan yung nararamdaman. Medyo ang hirap lang ng sitwasyon kasi hindi ko maalagaan yung bata. Hindi ko mahawakan. Parang torture. Parang mas mahirap pa yun kaysa sa nararamdaman kong sakit. Pero kailangan magsakripisyo na ilang araw lang naman sana, na hindi ko makakasama, yung anak ko at saka si Gregg.”

Panganiban also just used the time as a chance to have a well-deserved rest.

“Magdadasal para maka-recover kaagad at makabalik na sa normal. Sa ngayon, magpapahinga na muna. Naisip ko nga din, baka i-grab ko na rin itong opportunity na ito para totally makapagpahinga mula nung nanganak ako,” she said.

After finally testing negative on the sixth day of her isolation, Panganiban happily reunited with her daughter and partner but mentioned that she will continue to wear a mask until she feels fully recovered.

“I am so happy pero siyempre kahit negative na ako, gusto ko pa rin mag mask. Mag-iingat pa rin siguro hangga’t may nararamdaman akong parang sipon, hidni muna ako magtatanggal ng mask. Wala munang paghalik-halik sa baby. Ico-control ko muna ang panggigigil ko.”

Panganiban gave birth to her daughter in September last year.