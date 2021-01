'Iba 'Yan': Mga pandan weaver sa Laguna, sinusubukang panatilihin ang tradisyon sa kabila ng pandemya

MAYNILA - Binisita ng aktres na si Angel Locsin ang grupo ng mga maglalala o pandan weavers sa bayan ng Cavinti, Laguna.

Nakilala ng "Iba 'Yan" ang mag-asawang Henry at Agnes Racoma, na 26 taon nang gumagawa ng mga tampipi, bag at iba pang produkto gawa sa pandan.

Pero dahil na rin sa pandemya, nahirapan ang pamilya na madala ang mga produktong kanilang ginagawa.

Sa tulong ng isang pizza business, unti-unting nakabangon ang pamilya ni Tatay Henry, matapos maisipan ng may-ari ng negosyo na gamitin ang mga tampipi bilang packaging ng kanilang produkto.

Sa tulong ng mga donors, binigyan ng "Iba 'Yan" ng bagong mga kagamitan sina Tatay Henry at ang iba pa nilang mga kasamahang maglalala. Nakipag-ugnayan rin ang grupo sa Department of Trade and Industry para matulungan at maprotektahan ang mga maglala sa bayan ng Cavinti.