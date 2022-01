Larawan ni Gigie Cruz, ABS-CBN News

MAYNILA — Ipinaliwanag ng komedyanteng si Vice Ganda kung bakit wala siyang balak na tumakbo sa pulitika sa ngayon.

Sa vlog ni Dr. Vicki Belo, inamin ni Vice Ganda na may nag-imbita sa kaniyang tumakbo sa darating na halalan, ngunit tinanggihan niya ito.

"Basta mataas na posisyon, mataas na posisyon na naloka ako talagang no," pagbubunyag ng Vice Ganda.

Ayon kay Vice Ganda, kahit na may kakayahan siyang manalo ay hindi niya pipiliing tumakbo sapagkat hindi pa siya mahusay sa larangan ng pulitika.

"Hindi ako magaling doon, pwede akong manalo. Feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers, marami akong fans, baka maraming bumoto sa’kin, maraming natutuwa sa’kin pero ako sa sarili ko ngayon hindi ako magaling doon," aniya.

"So, bakit ako pupunta roon? Ano ‘yun ipapahamak ko ‘yung Pilipinas, di ba? Not because you can win, you will run. No, hindi ganoon."

Kilala ang komedyante bilang bokal sa mga isyung kinakaharap ng bansa lalo na sa usapin ng karapatan ng LGBTQ community.

