MANILA – May mensahe ang pamilya ni Richard Gutierrez sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ang cast ng "THE Iron Heart" sa "ASAP Natin 'To" stage nitong Linggo.

"We wish that God will always bless you, fills your life with joy and continuous success because you deserve everything that's good. We're so proud of 'The Iron Heart' and what you've done with it," ani Sarah Lahbati kasama ang anak na si Kai.

"I wish that you get everything you want for your birthday and God will always protect you," dagdag ng anak na si Zion.

Sabik naman ang kaniyang kapatid na si Ruffa Gutierrez na ipagdiwang ang kanyang kaarawan nang personal: "Thank you for being such a generous, loving brother. Keep it up and do good. Happy birthday and I can't wait to celebrate with you. Love you."

"Happy birthday to us," dagdag ng kambal na si Raymond. "I'm so proud of you and I wish you continuous happiness and success, especially now with 'Iron Heart'. I see how hard you work for this project. We'll celebrate soon and I love you."

Paalala naman ng kaniyang inang si Annabelle Rama: "Don't forget to pray, Chard, for your health. Lumayo-layo ka sa aksidente. [Maging] safe ka sa taping mo."

"We watch 'Iron Heart' everyday at napakaganda, Chard. You're doing very well. Napakaganda ng mga stunts mo. Congratulations. You're doing great," dagdag ng amang si Eddie Gutierrez.

Inawit ni "Idol Philippines" season 2 winner Khimo Gumatay ang OST ng "The Iron Heart" na "Sino Ka Ba?", habang kasama ni Gutierrez na rumampa sa stage sina Sue Ramirez, Jake Cuenca, Albert Martinez, Pepe Herrera, at Sofia Andres.