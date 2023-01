Lorna Tolentino shooting a scene for 'Ang Probinsyano.' From her Instagram page

MANILA -- Actress Lorna Tolentino is forever grateful to actor-director Coco Martin for casting her in “FPJ’s Ang Probinsyano” that recently ended.

“‘Yung sa akin na role sa 'Probinsyano,' 10 days lang (dapat) ‘yun, tapos naging 3 years and 5 months,” Tolentinio said.

Asked if she got a call for Martin's new series “FPJ's Batang Quiapo,” teh actress said she hasn’t received call but believes all former “Probinsyano” castmembers will get a role.

“Wala pa (natatanggap na tawag). Hindi pa. Depende kasi iyan kung mayroong role na maiisip eh,“ she said during Beautéderm Building opening in Angeles City.

“Alam mo, sa tingin ko, parang lahat yata nang nakasama niya sa 'Probinsyano,' unti-unti niyang ipapasok diyan sa 'Batang Quiapo.' Tingin ko lang. ‘Yun kasi ‘yung pagkakakilala ko kay Coco.

“Kasi matagal na kaming nagsama from 'Dahil May Isang Ikaw' to 'Ang Probinsyano.' Ang tingin ko, sa ginagawa niya ngayon na 'Batang Quiapo,' na mayroon ding 'Probinsyano' na part doon (na pinakilala na), so parang iisa-isahin niya rin iyan. Papasok ulit ang 'Probinsyano' cast.

“Siyempre, go go go ako kung tatawagan ako ni Coco. Lalo na kung alam mong magtatagal. Ang saya kaya,” she added.

Another villain role? “Kahit ano. Basta mayroong work. Kahit lola niya (ni Coco), pwede,” she laughed.

FILM WITH BELA

The Grand Slam actress also talked about her movie “If” with Bela Padilla who directed the film shot in Korea.

“Nagugulat talaga ako sa mga kabataan ngayon. Ang gagaling nila. Mahusay si Bela," she sai./

“Kahit ‘yung look namin sa pelikula, pati ‘yun tsinek niya, alam niya ang gusto niya. Siya ang sumulat, alam niya kung paano ididirek.

“Nag-one week shoot ako mismo sa Korea. Sa Korea pala, ‘yung government mismo ang nagbibigay ng kontrata sa mga producer. Kaya nag-shoot kami sa isang big building na ginawa ng government ng Korea na para talaga sa mga nagpro-produce ng pelikula.

“Nakakainggit na inaalagaan ng gobyerno nila ‘yung industriya ng entertainment.”

About her role in “If” (from the Rivermaya song), she said, “Mother ako ni Bela. Isa akong OFW, na ako ang nagtuturo sa Korean na ‘yun na kababata ni Bela sa pelikula. Siya ang nagdirek, nagsulat ng script, at nag-produce.”

Tolentino also said she’s filming another movie with Padilla in Switzerland.

“Sabi ko, kahit isang sequence lang, go ako. Siyempre, Switzerland ‘yun,” she said.

