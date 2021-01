Brenda Mage at Jimi Marquez, magkaibigan talaga sa totoong buhay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Taliwas sa kanilang nakakaaliw na bangayan sa seryeng "Ang Sa Iyo Ay Akin," nauwi sa mabuting pagkakaibigan ang samahan ng komedyanteng sina Brenda Mage at mang-aawit na si Jimi Marquez.



Sa serye, patok sa mga manonood ang mga tapatan nina Tutti (Mage), ang kanang kamay ni Marissa (Jodi Sta. Maria), at Pinky (Marquez) na kakampi naman ni Ellice (Iza Calzado).

Magkaiba man ang pagkatao nina Jimi at Brenda, isang tunay na pagkakaibigan ang nabuo sa dalawa na siyang ibinahagi nila sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

"Kami ni Brenda, we support each other. Like before the scenes, we talk about like how are we going to attack the scene. Masaya kami pero kapag take na, 'yung intensity nandoon na," ani Jimi.

Dahil magkasama sila sa kuwarto sa kanilang bubble taping, nagkasundo ang dalawa sa vlogging na siya nilang naging bonding.

"Tinuruan ko siyang mag-vlog kasi nagba-vlog ako. So tinuruan ko siya sa lahat-lahat kung paano ang gagawin," kuwento naman ni Brenda.

Ayon kay Jimi, malaki ang pasasalamat niya sa naging tulong sa kanya ni Brenda na aniya ay nagbukas na maraming oportunidad sa kanya.

"Something special came out of it because of the vlogging at tapos pagla-live. Before that wala akong venue na magawa 'yung ganun. So thanks to Brenda for that," ani Jimi na nakilala sa pagsabak niya sa "Star in a Million" noong 2006.

Samantala, patuloy naman ang pagtuturo ni Jimi kay Brenda kung paano magsalita ng Ingles.

"Yung pag-English, the proper way of speaking English. 'Yung kung paano gamitin ang hilarious, ridiculous 'yung mga ganoon," ani Brenda, ang nagwagi sa Miss Q&A InterTALAKtik ng "It's Showtime."

"Si Brenda naman kasi she's a smart girl, girl talaga. So it's easy for her to actually learn English. It's just that she needs to focus on that if she really wants to learn it," ani Jimi.

Related videos:

Watch more in iWantTFC