2 binatilyo nangholdap gamit ang pellet gun sa Kalinga

Arestado ang dalawang binatilyo na nangholdap umano ng grocery store ng isang gasolinahan sa lungsod ng Tabuk, Kalinga Linggo ng gabi.

Sa imbestigasyon ng mga awotirdad, nagpanggap na customer ang mga binatilyo na mga edad 16 at 17 bago tinutukan ng baril ang cashier at nagdeklara ng holdap sa naturang gasolinahan sa Barangay Bulo.

Tumakbo ang mga suspek nang matunugan nilang may paparating na customer, pero nahabol sila ng mga sibilyan.

Sa presinto, hinalungkat ng mga pulis ang dalang bag ng mga suspek kung saan narekober ang mga sigarilyo na kanilang tinangay sa grocery store.

Nakuha rin ang baril na natuklasang isa lang palang laruan o tinatawag nilang pellet gun.

Kinumpiska rin ang isang cellphone, relo at pera na nagkakahalaga ng P5,000.

Nasampahan na ang mga suspek ng reklamong robbery at nakatakda silang ilipat sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. – Ulat ni Harris Julio

