Dahil sa bangungot, mga kawatan isinauli ang nakaw na rebulto sa India

NEW DELHI, India - Isinauli ng isang grupo ng kawatan ang mga rebulto na ninakaw nila sa isang Hindu temple sa India matapos makaranas ng matinding bangungot.

Ayon kay Police Inspector Rajiv Singh, ninakaw ng grupo ang 16 na estatwa mula sa templo ni Lord Balaji, isang pagkakatawang tao ni Vishnu.

Nitong Lunes, isinauli ng mga magnanakaw ang 14 na rebulto malapit sa bahay ng pinuno ng mga pari sa Chitrakoot district sa Uttar Pradesh.

"They also left behind a confession letter which said they were returning the idols because they were having scary dreams," ani Singh sa panayam sa AFP.

Nanghingi rin ng tawad ang mga magnanakaw sa kanilang ginawa.

"We have not been able to sleep, eat and live peacefully. We are fed up with the scary dreams and are returning your valuables," ayon sa sulat.

Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse

