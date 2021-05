2 sanggol sa Davao City, Cotabato walang patinig ang pangalan

Walang patinig o vowel ang pangalan ni Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl Buscato, na ipinanganak noong Abril 27 sa Carmen, Cotabato. Retrato mula kina Yuleses Referente at Raugyl Estrera

Kakaiba ang pangalan ng 2 sanggol na lalaki sa Mindanao dahil walang vowels o patinig ang kanilang mga pangalan.

Isinilang noong Nobyembre 10, 2020 sa Davao City si Strygwyr Drytch Bryl Bacolod, habang noong Abril 27 lang pinanganak sa Carmen, Cotabato si Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl Buscato.

Kuwento ng ina ni Strygwyr, hinango ang nasabing pangalan sa isang karakter sa computer game na DOTA o Defense of the Ancients, at dinadagan lang ng "Drytch Bryl."

Ayon naman kay Yuleses Referente, ang nag-post ng pangalan ng mga bata sa social media, ang best friend niya ang nagpangalan sa apo nitong si Glhynnyl Hylhyr Yzzyghyl.

Ang mga letra umano sa pangalan ni Glhynnyl ay galing sa mga pangalan ng magulang, at lolo at lola ng sanggol.

— Ulat ni Hernel Tocmo

