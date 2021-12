Oil price hike asahan sa Disyembre 21

MAYNILA— Nasa P0.50 hanggang P0.70 kada litro ang inaasahang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, ayon sa mga taga-indusriya ngayong Sabado.

Inaasahang price hike sa produktong petrolyo:

Ito ang ikalawang linggong na tataas ang presyo ng produktong petrolyo at ilang araw lang bago mag-pasko.

Pero magandang balita ang hatid ng Phoenix Petroleum, na ipagpapaliban ang pagtatas ng presyo sa mga lugar na apektado ng bagyong Odette.

Phoenix Petroleum: With the impending price increases for petroleum products next week, Phoenix Petroleum Philippines will not implement any price hikes in provinces hit by Typhoon Odette.