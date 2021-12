Tumumbang puno sa Naga, Cebu dahil sa bagyong Odette. Alan Tangcawan, AFP

MAYNILA — Binayo ng bagyong Odette ang maraming lugar sa Visayas at Mindanao mula Huwebes hanggang nitong Biyernes na nagresulta sa ilang pagkamatay at pinsala sa ari-arian.

SURIGAO CITY

Isa sa mga napuruhan ng bagyong Odette ay ang Surigao City.

Bagsak ang supply ng kuryente at putol ang linya ng komunikasyon sa lungsod. Wasak din ang mga bahay at isa na ang kumpirmadong namatay.

Kabilang sa mga nasira ay ang mga bahay at gusali tulad ng palengke, istasyon ng pulis, at mga gasolinahan.

Marami ang naglalakad na di makapaniwala sa pangyayari dahil ito na umano ang pinakamatinding bagyo na naranasan ng Surigao.

Dahil dito, umaapela si Surigao City Mayor Ernesto Matugas sa national government ng mga relief goods at iba pang klase ng tulong para sa mga residente.

CEBU PROVINCE

Samantala, nagkukumahog ang mga taga-Cebu dahil wala nang kuryente at tubig matapos humambalos ang Odette noong Huwebes.

Si Benil Abanes na taga-Barangay Mambaling, ikinuwento na tinangay ng hangin ang kanilang bubong.

"Naubos halos ang bubong namin," aniya.

Kaya nasa labas halos ang mga taga-Cebu at bibili ng mga materyales para sa kanilang mga bahay.

Sa mga hardware, mahaba ang pila dahil bentang benta ang mga materyales para sa bahay.

Kung hindi naman sa hardware, nasa gasoline station ang mga tao. Hinahabol nila na makapag-full tank at baka magkaubusan.

Mahahaba din ang pila sa mga may water pump na pinapatakbo ng generator dahil wala ring suplay sa tubig.

Pangako naman ng lokal na pamahalaan na bibilisan ang pagbabalik ng tubig at kuryente pati na rin ang paglilinis sa mga kalye.

Hindi pa rin nakaligtas ang malalaking bayan sa Cebu sa hambalos ni Odette.

Sa ngayon, umabot na sa 20 na ang namatay sa buong Cebu province.

BOHOL AT LEYTE

Nag-iwan rin ng matinding pinsala ang bagyong Odette sa ilang lugar sa Negros Occidental, Bohol, at Leyte.

Makikita sa aerial shots na lubog sa baha ang city proper ng Kabankalan sa Negros Occidental.

Sa record ng probinsiya, umabot na sa 34,000 ang inilikas dahil sa bagyo.

Pero nitong umaga ay unti-unti nang nagsiuwi ang mga evacuees dahil gusto na nilang makumpuni ang nasirang mga bahay.

May 6 nang nai-report na namatay dahil sa bagyo sa Negros Occidental.

Sa Leyte naman, hindi madaanan ngayon ang Mahaplag-Sogod road sa Barangay Polahongon sa bayan ng Mahaplag dahil sa malaking landslide na epekto ng bagyo.



Naranasan naman sa Samar, Biliran, Leyte, maging sa Tacloban City ang blackout.



Sa Barangay Guinacot sa Guindulman, Bohol, wala ring kuryente at pahirapan ang signal sa komunikasyon at transportasyon.



Sa Surigao del Sur, isinilong na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar dahil sa malakas na hangin at ulan sa Tandag City.

ILOILO

Samantala, patuloy pang inaalam ng probinsiya ng Iloilo ang lawak ng pinsalang inabot nila dahil sa bagyong Odette.

Madaling-araw nang simulan ng bagyo na bugbugin ang probinsiya, lalo na ang mga southwestern municipalities tulad ng San Joaquin.

Sa Iloilo City, inulat ni Mayor Jerry Treñas na isang 54 anyos na babae ang namatay nang matabunan ng bahay nila dahil sa pagbagsak ng isang bungkos ng punong kawayan.

Dagdag ni Treñas, hanggang umaga nitong Biyernes ay 4,586 tao mula sa 32 barangay ang nailikas patungo sa 63 evacuation centers.

CAGAYAN DE ORO

Sa Cagayan de Oro, binaha ang bahagi ng Barangay Puerto kaya lagpas 3,000 pamilya ang sapilitang inilikas.

Nitong Biyernes, may mga nagsiuwian nang residente dahil humupa na ang baha sa ilang lugar.

RESCUE OPS

Samantala, pahirapan ang pag-rescue sa mga residenteng na-stranded sa mataas na pagbaha sa Cagayan de Oro City.



Umabot na rin sa higit 4,000 ang mga pasahero, driver, at cargo helper na stranded sa higit 70 pantalan sa Bicol, Eastern, Central at Western Visayas, at Northeastern Mindanao, ganon din sa ibang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa.

Nagsagawa na ng aerial survey ang Philippine Coast Guard sa mga apektadong lugar para makita ang inisyal na pinsala ng bagyo.

Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa pa lang ang opisyal na naitatala nilang patay at mula ito sa San Fernando, Bukidnon. Hinihintay pa ng ahensiya ang opisyal na ulat ng casualty sa ibang lugar.

Sumatutal, umaabot na sa mahigit 330,000 na indibidwal o mahigit 83,000 pamilya mula sa iba-ibang lugar sa Visayas at Mindanao ang inilikas bilang preemptive measure.

—Ulat nina Dennis Datu, PJ dela Peña, Annie Perez, Hernel Tocmo, Michael Joe Delizo, at Jorge Cariño, ABS-CBN News