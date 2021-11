Fuel subsidy para sa jeepney drivers inilunsad

MAYNILA — Sinimulang ipamahagi ngayong Miyerkoles ang fuel subsidy para sa mga jeepney driver na dumadaing dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kamakailan.

Sa ilalim ng panibagong fuel subsidy program ng pamahalaan, 136,000 unit ng public utility jeepney ang makakatanggap ng tig-P7,200.

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), 73,000 sa mga benepisyaryo ang nakatanggap na ng halaga sa pamamagitan ng kanilang Pantawid Pasada Program card.

Happening now: 136,000 PUJ units will receive a fuel subsidy of P7,200. LTFRB reported that 73,000 have already received the amount in their Pantawid Pasada Program (PPP) cards, while Landbank has already credited a total of Php562M out of the P1B total budget for the program. pic.twitter.com/37FHplYosA