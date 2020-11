Hotels na ginawang quarantine facility umaaray dahil sa utang ng OWWA: grupo

Dumating ang ilang OFW sa NAIA matapos ma-repatriate mula Beirut, Lebanon sa isang charterd flight noong Setyembre 29. Presidential Photo/File

MAYNILA - Umaray ang ilang hotel dahil nahihirapan silang magpatuloy na makapag-operate dahil sa utang ng Overseas Workers Welfare Administration sa ilang mga hotel na ginamit na quarantine facility, ayon sa grupong Hotel Sales and Marketing Association.

Ayon sa pangulo ng grupo na si Christine Ann Ibarreta, nahihirapan ang mga hotel na magpatuloy sa operasyon, habang tumatanggap pa rin ng OFW.

"Our owners and operations are really having problems kasi wala ngang cash flow. Medyo mahirap bumili ng mga bigas, ulam and even mga empleyado na hindi nakaka-suweldo. ’Yung isa nga naming kakilala eh binenta na ’yung sofa nila para lang makabili ng gatas ng anak," ani Ibarreta

Umaabot ng P250 milyon ang hindi pa nababayarang utang, ayon sa grupo. Ang utang ay para sa nasa 20 hotel na ginagamit bilang quarantine facility ng mga umuuwing OFW.

"Nagsimula po ito actually noong July kasi 'di ba nagsimula tayo ng quarantine noong early March and then nakapagbayad pa ’yung OWWA," Ibarreta.

Ayon kay Ibarreta, pahirapan ang paniningil sa OWWA.

Sa isang text message, sinabi ni Tourism chief Bernadette Romulo-Puyat na nakipag-usap na siya sa Department of Labor and Employment para bayaran ang mga hotel.

Giit naman ng OWWA at Malacañang, nagbabayad naman ang gobyerno at sasagutin nito ang lahat ng obligasyon.

"We are being careful. I have instructed my people right from the start to go over the billing statements and the supporting documents, go over names, go over calculations. Marami kaming mga erroneous computation na nadadaanan," ani OWWA Adminstrator Hans Leo Cacdac.

Sa katunayan aniya, umabot na raw sa P2.3 bilyon ang nabayaran nilang hotel bills, at target nilang mabayaran ang balanse sa susunod na linggo.

"Hindi ito ordinary transaction. 'Yung mass repatriation ng OFWs every day, mass checkout, mass transport to NAIA-PITX to their home LGUs,” ani Cacdac.

Tiniyak din ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may pera ang gobyerno para bayaran ang nabaon na utang sa hotel.

"'Wag po kayong mag-alala, may pera po tayo diyan. Mayroon lang po talagang mga paperwork at mga validation na kinakailangang gawin bago mabayaran," ani Roque.

May 24/7 task force umano ang gobyerno para iproseso ang mga bill at iba pang dokumento base sa prosesong sinusundan ng gobyerno.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News