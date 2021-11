MAYNILA— Matapos ang 10 sunod na linggong oil price hike, may rollback na aasahan sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes.

Ang gasolina, may P1.10 hanggang P1.20 kada litrong bawas-presyo.

Mga motorista, sa wakas, may good news next week!

After more than 2 months na puro OILPRICEHIKE, may ROLLBACK next week!



Eto estimates:



GASOLINA P1.10-P1.20/L ⬇️

DIESEL P0.60-P0.70/L⬇️

KEROSENE P0.65-P0.75/L⬇️ pic.twitter.com/1vl2Mf3YVI