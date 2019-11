Israel naghahanap ng 1,000 Pinoy hotel housekeeper

Mayroong job order para sa 1,000 hotel housekeeper positions sa bansang Israel, ayon sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA).

Government to government ang sistema ng aplikasyon, na nangangahulugang sa POEA lang maaaring magparehistro ang mga interesadong aplikante at walang agency, ayon kay POEA Administrator Bernardo Olalia.

Simple lang ang proseso at hindi nangangailangan ng language training, dagdag ni Olalia.

Target, ani Olalia na makapagpadala ng unang batch ng mga manggagawa bago matapos ang 2019.

Nasa P75,000 ang katumbas na sahod.

Dapat ay 25 anyos pataas ang aplikante at may NC2 certificate sa housekeeping mula sa Technical Education and Skills Development Authority.

Kailangan ding ito umano ang unang beses na magtatrabaho ang manggagawa sa Israel at walang kamag-anak doon.

