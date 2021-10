MAYNILA— May higit P1 oil price hike sa kada litro ng gasolina habang may bawas-presyo na aasahan sa diesel at kerosene sa susunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

Attention mga motorista!!



May DAGDAG-BAWAS sa fuel prices next week!

Bad news sa gasoline users, may good news naman sa diesel at kerosene.



Eto estimates:

Gasolina P1.05-P1.15/L⬆️

Diesel P0.40-P0.50/L⬇️

Kerosene P0.30-P0.40/L⬇️ pic.twitter.com/0cdvvN9pAD — alvin elchico (@alvinelchico) October 30, 2021

Bago nito, may 9 sunod-sunod na price hike na naitala sa presyo ng diesel at kerosene. Ito naman ang ika-10 sunod na linggong magkakaroon ng taas-presyo ang gasolina.

Galaw sa presyo ng petrolyo:

Ang gasolina, may P1.05 hanggang P1.15/litro na taas-presyo.

Magkakaroon ng bawas-presyo na P0.40-P0.50 kada litro ang diesel, at P0.30 hanggang P0.40 kada litrong bawas-presyo naman sa kerosene.

Noon nang ipinaliwanag ng mga taga-industriya na marami sa mga industriyang gumagamit ng natural gas ay gumagamit na ng gasolina bilang fuel.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

Kaugnay na video:

Watch more on iWantTFC