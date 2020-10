Takbo ng MRT-3 pabibilisin sa 50 kilometro kada oras simula Nov. 3

Sinubukan ng pamunuan ng MRT na bilisan ang takbo ng tren sa 50 kilometro kada oras (kph) mula sa 40 kph. Jacque Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagsagawa ng test run ang MRT-3 ng kanilang mga tren bago isara ang operasyon ng riles mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2 para sa maintenance operations.

Ito ay para magbigay daan sa planong pabilisin ang takbo ng tren sa 50 kilometro kada oras mula sa 40kph oras na magbalik-operasyon ang tren sa Nobyembre 3.

Sa pagpapabilis ng takbo ng tren, inaasahang magiging 1 oras at 5 minuto na ang biyahe, mula sa dating 1 oras at 10 minuto at iikli ang pila papasok ng istasyon.

"Kaya nga may mga simulation bago i-implement para macheck natin kung may techincal issues pa so far wala kami nakukuha… Kaya di namin kami bibiglain na pagdating sa November 3 na 50 kaagad… Kailangan yung driver mo makapag-adjust din sa speed," ani Mike Capati, MRT-3 Director for Operations.

Mababawasan na rin anila ang sira sa tren dahil maayos na ang tatakbuhan nito; at kapag maayos na ang riles, mababawasan na rin ang aberya sa biyahe kahit pa pabilisin ang takbo ng tren.

Nasa 70,000 na raw ang dami ng mga sumasakay sa MRT-3 kada araw mula sa dating higit 300,000 bago pa magkaroon ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Huling bumiyahe ng 60 kilometro kada oras ang tren noong Setyembre 2014 nang sumadsad ang isang tren nito sa MRT-3 Taft Station.