Presyo ng petrolyo tataas sa Setyembre 28

Inanunsiyo ngayong Lunes ng mga kompanya ng langis na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng kanilang mga produkto simula Martes, Setyembre 28.

Ito na ang ika-5 sunod na linggong nagkaroon ng oil price hike.

Caltex

DIESEL +P0.90/L

GASOLINA +P0.55/L

KEROSENE +P0.95/L

Shell, Seaoil (Alas-6 ng umaga)

DIESEL +P0.90/L

GASOLINA +P0.55/L

KEROSENE +P0.95/L

Petrogazz (Alas-6 ng umaga)

DIESEL +P0.90/L

GASOLINA +P0.55/L

Cleanfuel (Alas-4:01 ng hapon)

DIESEL +P0.90/L

GASOLINA +P0.55/L

Nauna nang ipinaliwanag ng mga taga-industriya na may taas-presyo dahil humina ang palitan ng piso kontra dolyar.

Tumataas din anila ang overall demand sa langis sa gitna ng pagkapos ng suplay ng United States (US) dahil pa rin sa pananalasa ng bagyo noong mga nakaraang linggo sa maraming US oil refineries.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News