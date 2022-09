LIST: Canceled flights due to supertyphoon Karding

MANILA - Several airlines canceled flights on Sept. 25 Sunday and Sept. 26 Monday as supertyphoon Karding barrels towards Luzon. Other flights were also rescheduled due to the storm.

Canceled flights due to bad weather

AirSWIFT (T6)

September 25 – Sunday

T6 143 El Nido-Manila

T6 149 El Nido-Manila

T6 147 El Nido-Manila

KLM Royal Dutch Airlines (KL)

September 25 – Sunday

KL 804 Manila-Amsterdam

CebGo (DG)

September 25 – Sunday

DG 6111/6112 Manila-Naga-Manila

DG 6117/6118 Manila-Naga-Manila

PHILIPPINE AIRLINES

September 25 – Sunday

PR 1987/ PR 1988/ PR 2983/ PR2984 (Manila- Tacloban- Manila)

PR 1861/ PR 1862/ PR 1863/ PR 1864/ PR 1867/ PR 1868/ PR 1869/ PR 1860 (Manila- Cebu- Manila)

PR 1818/ PR 1819/ PR 1820/ PR 1823/ PR 1824/ PR 2825 (Manila- Davao- Manila)

PR 2145/ PR 2146/ PR 2147/ PR 2148 (Manila- Iloilo- Manila)

PR 2135/ PR 2136/ PR 2137/ PR 2138 (Manila- Bacolod- Manila)

PR 2205/ PR 2206 (Manila- Roxas- Manila)

PR 2787/ PR 2788 (Manila- Puerto Princesa- Manila)

PR 2964/ PR 2966 (Busuanga (Coron)- Manila)

PR 2958 (Cotabato City- Manila)

PR 2050 (Caticlan [Boracay]- Manila)

PR 2976 (Siargao- Manila)

September 26 – Monday

Davao- Manila: PR 2808

PAL said several flights from Japan (Tokyo Haneda, Fukuoka, Osaka Kansai and Tokyo Narita) will depart with five to six hours delay.

PAL EXPRESS

September 25 - Sunday

2P 2147/2148 Manila-Iloilo-Manila

2P 2135/2136 Manila-Bacolod-Manila

2P 2137/2138 Manila-Bacolod-Manila

2P 2825 Manila-Davao

2P 2205/2206 Manila-Roxas-Manila

2P 2983/2984 Manila-Tacloban-Manila

2P 2787/2788 Manila-Puerto Princesa-Manila

2P 2145/2146 Manila-Iloilo-Manila

2P 2966 Busuanga-Manila

2P 2964 Busuanga-Manila

2P 2958 Cotabato-Manila

2P 2050 Caticlan-Manila

2P 2976 Siargao-Manila

AirAsia meanwhile posted the following on its website.

Affected passengers are advised to call their airlines or visit their websites.