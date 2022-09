Ilang importers apektado ng paghina ng piso kontra dolyar

MANILA - Ramdam na ng ilang importer ang paghina ng piso kontra dolyar.

Nitong Biyernes, muling sumadsad sa all-time low na P57.43 ang palitan ng piso kontra dolyar.

Nalampasan pa nito ang P57.18 na palitan nitong September 8.

Kaya naman ang diskarte ng smokehouse owner na si Lenny Kaw, bultuhan na ang pagbili ng imported meat at ingredients.

"Ginawan namin ng paraan kung paano kami maka-order ng bultuhan so we can save more, sa industry namin when you get bulk you get discount," dagdag ni Kaw.

Inaaral din nila ang portioning o bilang ng orders at kung kailan posibleng mababa ang presyo ng mga ito.

"So ang style namin is order what is needed like may buffer lang kami ng few weeks and then saka kami oorder ulit," dagdag ni Kaw.

Ayon sa ekonomistang si Prof. Oggie Arcenas, dalawa ang solusyon upang manatili ang negosyo ng mga importer.

"Either of two things, liliit ang kanilang profit o ipapasa nila yung cost na yun sa consumers which means tataas ang presyo kasi pag sinabi ng negosyante na ayoko na sana itaas kaso liliit profitability nila at maari sila magsara," ani Arcenas.

Pagpasok ng 2022, humina ang piso ng P6.41 o 12.6 porsyento kumpara sa dating peso-dollar exchange rate na P50.99 sa pagtatapos ng 2021.

