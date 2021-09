MAYNILA - Bumaba ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Kamaynilaan.

Sa Muñoz Market, nasa P20 hanggang P50 ang ibinaba ng presyo ng repolyo, carrots, at pechay Baguio.

Repolyo→ P130 - P150 kada kilo (dati: P180-P200)

Carrots→ P160 kada kilo (dati: P150-P200)

Pechay Baguio→ P120 - P150 kada kilo (dati: P140-P180)

Bumaba rin ang presyo ng ilang gulay sa Commonwealth Market.

Kalabasa→ P40-P50 kada kilo (dati: P50-P60/kilo)

Repolyo→ P140 - P160 kada kilo (dati: P200/kilo)

Pechay Baguio→ P140 - P160 kada kilo (dati: P200)

Sayote→ P100 kada kilo (dati: P80-P100)

Bumaba rin ang presyo ng gulay at karneng baboy sa Galas Market.

Paliwanag ng Department of Agriculture, maganda ang suplay ngayong may naaani na mga gulay.

"'Yung time of the year meron tayong naha-harvest ngayon that is very good for our supply especially for Metro Manila," ani DA Assistant Secretary Kristine Evangelista.

Dagdag niya: "These are prices that are normal as far as historical data are concerned pagdating po sa ganitong time of the year."

Tumaas naman sa P400 hanggang P600 ang kada kilo ng siling labuyo sa Kamaynilaan - mas mataas sa P180 hanggang P280 noong nakaraang linggo.

Paliwanag ng DA, tumataas talaga ang presyo ng sili pagpasok ng "ber" months.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News