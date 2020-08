Pagtakda ng SRP sa mga laptop at tablet, pag-aaralan ng DTI

MAYNILA - Pag-aaralan ng Department of Trade and Industry (DTI) na magtakda ng suggested retail price sa mga laptop at tablet sa harap ng mataas na demand para sa mga ito.

Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo sa Teleradyo, na may utos ang kalihim nilang si Ramon Lopez na pag-aralan kung paano at kung talagang kailangang maglagay ng "price ceiling" sa mga laptop at tablet.

Inaalam na rin aniya ng DTI kung may hoarding o profiteering kaya tumataas ang presyo, lalo na’t nagsisimula na ang mga online class.

Kakausapin din ng DTI ang mga importer at distributor kung maibababa pa ang presyo ng mga gadget.

"We'll make sure po, on the part of the consumer protection ng DTI, utos din ni Sec. Lopez na bantayan natin pati ang suplay, hindi lang po 'yung presyo na patuloy nating pag-aaralan but also the supply,” ani Castelo.



“To make sure that these are equally distributed sa mga areas kahit malalayo na siya para siguradong hindi mapagsamantalahan nang todo-todo 'yung presyo at siguradong may mabibili sila,” dagdag niya.

Payo naman ni Castelo sa mga konsumer na pag-aralang mabuti ang mga "specifications" ng laptop dahil marami namang available o mabibili na sakto lang sa budget.

Hinimok din niya ang publiko na idulog sa kanila ang mga nananamantala.

Ngayong suspendido ang face-to-face classes dahil sa COVID-19 pandemic, isinasagawa muna ng mga paaralan ang blended learning methods o ang halong offline at online learning, depende sa kakayahan ng mga estudyante.