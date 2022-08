Tindahan ng school uniform sa Divisoria, Maynila noong Agosto 2, 2022. Jervis Manahan, ABS-CBN News

Sabik na si Susan Cruz sa pagbabalik-eskuwela ng kaniyang apo kaya nagsukat sila ng mga uniporme kamakailan sa Divisoria, Maynila.

"Para 'di na kami sumama sa mga nagsisiksikan at nagkakagulong mga customer," ani Cruz.

Isang set ng uniporme lang ang nabili ni Cruz mula sa inilaang budget na P500.

Ayon kasi sa mga nagtitinda, nagtaasan ang presyo ng mga uniporme.

"Nagtaas po [ang presyo] kasi nagtaas [din ng presyo ang] supplier namin, 'di namin pwedeng ipresyo sa dati," sabi ng tinderang si Diane Nieva.

Sa ngayon, P130 hanggang P250 ang presyo ng polo at blouse, depende sa laki. Nasa P180 hanggang P280 naman ang pantalon habang P130 hanggang P200 ang palda.

Nauna nang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi magiging mahigpit na requirement ang pagsusuot ng uniform sa pasukan.

May bahagya ring pagtaas sa presyo ng ilang school supplies, sabi ng mga nagtitinda.

Notebook - P15 kada piraso; P140 kada pack o 10 piraso

Lapis - P10 kada piraso; P75 kada dosena

Ballpen - P15 kada 2 piraso

Crayon - P25 kada box

Gunting at glue - P20 kada piraso

Yellow pad - P35

Nasa P150 naman pataas ang presyuhan ng lokal na bag at P300 ang imported.

Unti-unti nang dumarami ang namimili ng school supplies sa Divisoria, lalo't papalapit na ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 22.

Ayon sa Department of Trade and Industry, walang suggested retail price na itatakda sa school supplies pero may price guide ang ahensiya.