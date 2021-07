Presyo ng petrolyo muling tataas sa Hulyo 13

Muling magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula Martes, Hulyo 13, ayon sa mga oil firm.

Ito ang ika-7 sunod na linggong nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng petrolyo.

Ayon sa Shell, Cleanfuel, Petro Gazz, P1.15 ang kanilang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at P0.60 naman sa kada litro ng diesel.

Tataasan din ng Shell nang P0.65 ang presyo ng kada litro ng kanilang kerosene.

Epektibo ang mga bagong presyo alas-6 ng umaga maliban sa Cleanfuel na magpapalit alas-4:01 ng hapon.

Paliwanag ng mga taga-industriya, humina ang palitan ng piso kontra dolyar. Kasama ring sanhi ang hindi pagkakasunod ng mga bansang kasapi sa Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) Plus sa laki ang idaragdag sa produksyon ng langis.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News