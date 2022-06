MAYNILA - Magkakaroon muli ng taas-presyo sa langis simula Hunyo 28, anunsiyo ng oil companies nitong Lunes.

Ito na ang ika-5 sunod na linggong magkakaroon ng taas-singil sa oil products.

Ang Shell at Seaoil, may P0.50 taas-singil sa gasoline, P0.10 price hike sa kerosene, at P1.65 taas-singil sa kada litro ng diesel.

May P0.50 kada litrong taas-singil naman ang gasoline at P1.65 naman kada litrong taas-singil sa diesel ang CleanFuel.

*Price changes for this week driven by increases in MOPS, Market Premiums & Freight