ALAMIN: Mga lugar sa Metro Manila na posibleng makaranas ng brownout

MAYNILA - Ilang lugar sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Laguna ang posibleng maapektuhan ng ipatutupad na rotational brownout Martes ng umaga, ayon sa Meralco.

Ayon kay Joe Zaldarriaga, tagapagsalita ng Meralco, may alokasyon na kung ano ang inaasahang deficiency o kakulangan sa supply sa partikular na araw.

“Sa araw na ito, napadala na po kami kung ano yung magiging shortfall ng supply sa amin so mag-iimplement kami manual load dropping schedule. Ibig sabihin every hour merong mga areas na mawawalan ng kuryente hanggang makumpleto yung deficiency levels na kailangan nating punuin,” paliwanag Zaldarriaga, sa panayam sa TeleRadyo.

Ito ay matapos na magbabala ang National Grid Corporation of the Philippine ng marami pang power interruptions sa Luzon dahil sa kakulangan ng supply bunsod ng mainit na panahon.

Sa Facebook page ng Meralco, sinabi nitong inilagay ng NCGP sa yellow alert ang Luzon ngayon Martes mula 9 a.m. hanggang 10 a.m., 5 p.m. hanggang 6 p.m. at 10 p.m. hanggang 12 midnight. Ang red alert naman ay mula alas-10:01 ng umaga hanggang 5 p.m. at 6:01 p.m. hanggang 10 p.m.

Ang mga sumusunod ay ang nasa tentative list of affected areas ng Meralco na posibleng makaranas ng rotational brownout sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 12 p.m:

METRO MANILA:

Caloocan City:

Bagong Silang, Bagong Silang – Kaliwa, Bagong Silang – Kanan, Bagumbong at Camarin

Valenzuela:

Caruhatan, Hen T. de Leon, Malinta, Maysan, Parada at Poblacion

Quezon City:

Kalusugan, Mariana/Damayan Lagi at Marilag

San Juan:

Ermitaño

LAGUNA PROVINCE:

Cabuyao:

Baclaran, Banaybanay, Banlic, Gulod, Mamatid, Marinig, Pulo at San isidro

Calamba:

Banlic, Looc, Paciano rizal, San Cristobal, Uwisan, Barandal, Batino, Canlubang, Hornalan, Laguerta, Majada Loob, Majada Out, Mayapa, Paciano Rizal, Palo-alto at Sirang Lupa

CAVITE PROVINCE:

General Trias:

Pasong Kawayan 1 and Pasong Kawayan 2

Tanza:

Bagtas, Biga, Bunga, Daang Amaya 1, Mulawin, Paradahan 1, Paradahan 2, Punta 1, Punta 2, Sanja Mayor, Santol, Tanauan and Tres Cruses

Trece Martirez City:

Aguado, Cabuco, De Ocampo, Gregorio, Hugo Perez, Lapidario, Luciano and San Agustin

BULACAN PROVINCE:

San Jose del Monte City:

Gaya-gaya

Balagtas:

Pulong Gubat

Bocaue:

Batia, Tambobong and Turo

Bustos:

Malawak

Pandi:

Bagong barrio, Baka-bakahan, Bunsuran 1, Bunsuran 2, Bunsuran 3, Cacarong Bata, Cacarong Matanda, Cupang, Malibong Bata, Malibong Matanda, Mapulang Lupa, Masuso, Pinagkuartelan, Poblacion, San Roque, Siling Bata and Siling Matanda

Santa Maria

Lalakhan, Manggahan, Santa Clara and Santa Cruz

Nagbigay naman ng ilang payo ang Meralco para maging energy efficient ang mga residente, kabilang na dito ang pag-iwas sa pagbukas-sara ng refrigerator kung hindi kailangan; palaging paglilinis ng blades ng electric fas at aircon vents; at pag unplug ng mga appliances on standby na hindi ginagamit.