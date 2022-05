7,000 trabaho alok sa job fair sa Davao

Larawan mula sa DOLE XI.

Mahigit 7,000 na trabaho ang alok ng mga overseas at domestic employers sa idinaos na Labor Day Job Fair sa isang mall sa Davao City nitong Linggo.

Daan-daang aplikante ang lumahok para maghanap ng trabaho at ang ilan ay gustong matuto ng kabuhayan sa Trabaho, Negosyo, Kabuhayan (TNK) Fair sa ika-120 na labor day celebration.

Bukod sa Davao City, isinagawa rin ang TNK Fair sa isang mall sa Tagum City, Davao del Norte.

Ayon sa Department of Labor and Employment, bukod sa job fair, mayroon din silang kabuhayan fair, at libreng seminar para sa mga nais magnegosyo.

Mayroon ding one-stop shop services para sa mga nais magproseso ng kanilang mga dokumento.

Nagkaroon ng pre-registration ang DOLE sa mga jobseekers bago ang mismong job fair.

Ayon sa DOLE Region XI (Davao Region), nakatanggap ang kanilang job fair ng 1,040 qualified applicants. May 27 na hired on-the-spot at 296 naman ang malapit nang matanggap sa trabaho.

Nagkaroon rin ng Pre-Labor Day TNK Fair sa Panabo City, Davao del Norte noong Biyernes, kung saan 12 ang hired-on-the-spot.

— Ulat ni Hernel Tocmo

