Magkakaroon ng bawas sa singil ng kuryente para sa April billing, sabi ngayong Martes ng Meralco.

Ayon sa Meralco, P0.118 kada kilowatt hour (kwh) ang bawas-singil ngayong Abril bunsod ng mababang generation at transmission charges.

JUST IN!



Pero may maiiwan pang deferred gencharge na P0.20/kwh for May billing.



Kunsumo Bawas

200kwh P24

300kwh P35

400kwh P47

500kwh P59 pic.twitter.com/q3clasMxI4