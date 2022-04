Petisyon para sa wage hike pagdedesiyunan sa Mayo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nagpasa na ng board resolution ang Department of Labor and Employment at magkakaroon na ito ng consultation at public hearing kaugnay ng panukalang wage hike.

Ayon kay Sarah Buena Mirasol, regional director ng DOLE-NCR, P213 na dagdag sa minimum wage ang hinihiling ng tatlong petitioner.

Aniya, target ng wage board na makapagdesisyon sa mga petition nitong darating na Mayo, at pagkatapos ay magkakaroon ng deliberation ang DOLE kaugnay ng petisyon.

Bukas sa publiko at iba't ibang sektor ang gagawin public hearing. – SRO, TeleRadyo, Abril 5, 2022